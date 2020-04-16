شكرا لقرائتكم أحمد بلال يصدم حسام حسن: قولا واحدا جمهور الأهلى يرفض قيادتك للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد بلال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على صفحته بتويتر تعليقا على استفسار حسام حسن نجم الاهلي و المنتخب الأسبق حول تدريب النادي الأهلي، وجاء تعليق بلال كالتالي :"‏الكابتن حسام حسن الهداف التاريخي بيسال هوا جمهور الأهلي عنده مانع اني ادرب الاهلي ،كابتن حسام طبعا شرف كبير انه يدرب اي فريق قيمه وقامه طبعا ،بس جمهور الأهلي معندوش مانع هوا اصلا رافض الموضوع قولا واحدا".

كان حسام حسن تحدث عن تولى تدريب الأهلي، مؤكدًا إنه يتمنى قيادة المارد الأحمر، إلا إنه لا يسعى وراء تحقيق تلك الأمنية عن طريق التقرب لبعض الأشخاص أو ما شبه ذلك.

تابع: "كنت سعيد جدًا بدخولى النادى الأهلي فى زيارتى الأخيرة وخوض مباراة خماسية، وشعرت كأنى راجع من السفر، وشعرت أن الجميع سعيد بوجودى، والذى كان يمنعنى عن دخول الأهلي هو انشغالى بعملى فى مجال التدريب".

أضاف حسام: "الأمور هادئة جدًا حاليًا، وزملائى القدامى المتواجدين فى الأهلي كانوا سعداء بوجودى فى النادى، مثلما كنت سعيد".

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أكد حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق، إنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلب جماهيرى، إلا إنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا.

أضاف حسام حسن خلال حواره فى برنامج "ملعب أون تايم": "توليت تدريب الزمالك فى المركز الثالث عشر وأنهيت الموسم وهو فى المركز الثانى، وحققت انجازًا مع المصرى البورسعيدى بالوصول لكأس مصر والسوبر وخسارته بصعوبة أمام الأهلى، وكنت ثانى مدرب بعد محمود الجوهرى يتولى تدريب منتخبًا عربيًا بعيدًا عن منتخب مصر، وحققت تجربة ناجحة خلال قيادتى لمنتخب الأردن، وحصل على التصنيف الرابع كأفضل منتخب أسيوى وعربى".