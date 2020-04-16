شكرا لقرائتكم أحمد بلال: نحن في أزمة عالمية وقرار تخيض الرواتب لازم يكون من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق إن العالم يعيش أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخص حول العالم.

وأضاف بلال في تصريحات خاصة إن قرار تحفيض الرواتب لابد أن يصدر من اللاعبين أنفسهم ويشعرون بالمسئولية تجاه أنديتهم.

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أكد بلال أنه لو كان يمارس كرة القدم في هذه اللحظة فإنه لن يتردد عن تخفيض راتبه لخدمة ناديه.

ويتوقف النشاط الكروى في الوقت لحالى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.