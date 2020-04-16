اخبار الرياضه

أحمد بلال: نحن في أزمة عالمية وقرار تخيض الرواتب لازم يكون من اللاعبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أحمد بلال: نحن في أزمة عالمية وقرار تخيض الرواتب لازم يكون من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق إن العالم يعيش أزمة كبيرة بسبب الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر  من مليون شخص حول العالم.

وأضاف بلال في تصريحات خاصة إن قرار تحفيض الرواتب لابد أن يصدر من اللاعبين أنفسهم ويشعرون بالمسئولية تجاه أنديتهم.

Advertisements

أكد بلال أنه لو كان يمارس كرة القدم في هذه اللحظة فإنه لن يتردد عن تخفيض راتبه لخدمة ناديه.

ويتوقف النشاط الكروى في الوقت لحالى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: نحن في أزمة عالمية وقرار تخيض الرواتب لازم يكون من اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا