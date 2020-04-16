شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجان للتفتيش المفاجئ على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة للتفتيش على المناطق و الأفرع التابعة لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن التفتيش على المناطق سيكون بشكل مفاجئ للمراقبة المالية ومتابعة عمل كل منطقة و الملفات المطلو منهم العمل عليها خلال الفترة المقبلة ، على أن يتم تقييم عمل كل منطقة وسيتم تغيير و إقالة أي مجلس مخالف وتعيين غيرها خاصة ان هذا من اختصاصات اتحاد الكرة.

كان مسئولو اتحاد الكرة أقالو مجلس إدارة منطقة السويس لكرة القدم برئاسة عز الدين أحمد، بعد وجود مخالفات من قبل المنطقة بعد تشكيل اتحاد الكرة للجنة لفحص أوراق المنطقة.

Advertisements

أرسل وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى المدير التنفيذى لمنطقة السويس محمد حسنين، تم خلاله التأكيد على توجيه الشكر لمجلس إدارة المنطقة والأعضاء بالكامل، لحين تعيين مجلس إدارة جديدة.

كما قرر اتحاد الكرة إيقاف الراتب الشهرى للمدير التنفيذى لحين فحص المخالفات المذكورة بتقرير لجنة اتحاد الكرة، وأيضاً إيقاف صرف أى مستحقات خاصة لمجلس إدارة منطقة السويس، وتكليف المدير التنفيذى بالأوراق المالية الخاصة بحسابات المنطقة من 2016 حتى الآن .

كما تم مطالبة منطقة السويس بسداد قيمة خسارة كسر وديعة بأحد البنوك وتصل إلى 60 ألف جنيه، إلى جانب تحديد المسئول عن عدم سداد ضريبة كسب العمل.