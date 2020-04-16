شكرا لقرائتكم محمد عبد المنعم: لو مكان فتحي هاختار الأهلي لأنه صاحب الفضل علينا كلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد المنعم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي سموحة والمعار لنهاية الموسم من الأهلي أنه يفضل البقاء على قرار الرحيل الذي اتخذه عدد من اللاعبين الدوليين والكبار في القلعة الحمراء طالما تم ابلاغي برغبة الإدارة في التجديد معي.

وعلق محمد عبد المنعم خلال استضافته برنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية الرياضية أن ثلاثي الأهلي الكبار حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي قدموا للنادي الكثير والكرة المصرية.

وقال عبد المنعم أنه من حق أي لاعب فيهم أن يختار الطريق الذي يستطيع من خلاله مواصلة المشوار الا أنه لو عرض عليه الأمر بالتجديد أو الرحيل لتحقيق فائدة مالية أكبر أكد المدافع الشاب انه بالطبع كان سيختار الأهلي لأنه صاحب الفضل على جميع اللاعبين المتواجدين حالياً وقبل سابق.

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وأقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سياسة مالية جديدة تقضي بالاعتماد على أبناء النادي ومنحهم الفرصة الكاملة خاصة بعد تألق بعضهم خلال مرحلة الإعارة التي خرجوا فيها للبحث عن فرصة أخرى في القلعة الحمراء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه تلقي تأكيدات من مسئولي النادي عودته الى صفوف الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي خاصة في ظل الالتزام الكبير الذي يؤدي به المدافع الشاب مبارياته مع الفريق الساحلي.

ويدرس النادي الأهلي استعادة عدد من لاعبيه في مركز الدفاع لمنح الفرصة لرامي ربيعة اللعب بمركز المدافع الأيمن خاصة وأنه سبق وأن شارك فيه كلاعب شاب مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب مع المدير الفني وقتها ربيع ياسين.

ويخوض الأهلي حاليا تدريبات بدنية منفردة خلال فترة الحجر الطوعي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.