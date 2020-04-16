شكرا لقرائتكم أحمد بلال: الدورى أهلاوى مليار في المية وإلغاؤه جريمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق إنه ضد فكرة إلغاء مسابقة الدورى المصرى بنسختها الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخض حول العالم.

وتابع بلال في تصريحات خاصة إن إلغاء الدورى المصرى جريمة كبيرة وسيلحق الضرر باللاعبين والأندية موضحا أنه مع استكماله حتى لو لعب مع بداية الموسم الجديد.

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أضاف بلال:" الأندية صرفت أموال كثيرة فضلا عن الصاعدين في الموسم الجدي لماذا يتم حرمانهم من دورى الأضواء والشهرة:" متسائلا :" من أين ستسدد الأندية رواتب اللاعبين.

أكد بلال أن الدورى هذا الموسم أهلاويا بنسبة مليار في المية.