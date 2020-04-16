شكرا لقرائتكم لاعبات منتخب السلة تغادرن الحجر الصحى غدا الجمعة بعد العودة من أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر لاعبات كرة السلة الحجر الصحى بمرسى علم صباح غد الجمعة بعد الخضوع للملاحظة والمتابعة للتأكد من سلامتهم فور العودة من الولايات المتحدة.

من جانبه أكد وائل لطفى مدير منتخبات كرة السلة أن اللاعبتان نسمة عبدالرحمن و جنى هيثم من المقرر مغادرتهن فندق الحجر الصحى بمرسى علم بعد أن تم التأكد من سلامتهن فور العودة من الولايات المتحدة حيث كانتا محترفتان فى دورى الجامعات هناك.

كانت اللاعبة جنى هيثم لاعبة كرة سلة سموحة قد أكدت أن كل شىء فى الفندق على ما يرام ، كل ما يطلبونه يتم توفيره لهم، حيث يتم المرور علي المتواجدين فى الغرف ، لقياس درجة الحرارة مرتان يوميا، بخلاف الفحص الطبى عليهم فترات طوال اليوم .

وأضافت جنى هيثم أن اللاعبين فى الحجر تتم عاملتهم أفضل معاملة، وباهتمام زائد، منذ الوصول من الولايات المتحدة جون تقصير من أى فرد، وبالنسبة للطعام والوجبات فيتم تلبية مطالبنا، والجميع متعاون معنا فى الحجر الصحى.

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كان عصام مجاهد، لاعب السلة السابق فى العصر الذهبى ورئيس لجنة المسابقات السابق بمنطقة الإسكندرية، قد أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إصابة اللاعب بكورونا، متمنيا من أسرة السلة الدعاء له.

وترك اللاعب رياضة السلة منذ سنوات قليلة، وغادر إلى لندن وأقام هناك مع زوجته وأبنائه ، وبالتواصل مع والده ، اكد سعيد عرابى أن نجله محمد عرابى المصاب بكورونا فى لندن يتلقى العلاج بالمنزل، حيث يقضى فترة العزل الصحى بمنزله، وفى فترة الاختبار، متمنيا ألا تتطور حالته.

وأضاف عرابى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب شعر أمس بكحة خفيفة، وضيق تنفس، فاتصل بالمستشفى فى لندن، وأخطروه بالبقاء فى المنزل وألا يذهب إلى المستشفى نظرا للزحام والتكدس هناك، وحال شعوره بأى تطور فى الأعراض يتصل بهم مرة أخرى.