شكرا لقرائتكم أحمد بلال: أحمد فتحى لم يخطئ في حق الأهلى ويستحق الـ49 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق إن أحمد فتحى لم يخطئ في حق الإدارة الحمراء بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى نادى بيراميدز.

قال بلال في تصريحات خاصة إن أحمد فتحى لاعب كبير ويستحق رقم الـ49 مليون جنيه الذى انتقل به إلى بيراميدز مؤكدا أنه لا يقل عن عمر جابر أو عبد الله السعيد" مضيفا :" سقف التعاقدات في نادى بيراميدز مبنى على هذه الأرقام الكبيرة.

وأعلن نادى بيراميدز انتقال أحمد فتحى إلى صفوفه رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

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وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.