أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تبحث إمكانية إنهاء الموسم في 30 يونيو

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







Getty Images

تبحث أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اجتماع يعقد يوم الجمعة إمكانية وضع موعد نهائي لموسم 2019-2020 الكروي في الثلاثين من حزيران / يونيو المقبل.

ولا تشارك كل الأندية في المناقشات غير الرسمية الجارية في هذه المرحلة، ولكن بتضاؤل إمكانية استئناف مباريات الدوري في شهر أيار / مايو، تحرص إدارات النوادي على تجنب المصاعب التعاقدية التي قد تترتب على إيقاف الموسم.

ومن المعروف أن عقود العديد من اللاعبين تنتهي مددها في الثلاثين من يونيو، ومنهم لاعب وسط نادي تشيلسي ويليان ومدافع توتنهام يان فيرتونغين.

علاوة على ذلك، من المقرر أن يستبدل نادي ليفربول الشركة الموّردة لقمصان الفريق "نيو بالانس" بشركة "نايكي"، كما سيغير ناديا واتفورد ونيوكاسل الشركات الموّردة لملابس فريقيهما.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم على علم بالموضوع، ويقوم بالبحث عن بدائل مثل تمديد العقود بسبب تعليق الموسم الكروي لأجل غير مسمى نتيجة انتشار وباء كورونا.

ولكن اللاعبين ليسوا مجبرين قانونيا على التوقيع على تمديد عقودهم، مما يثير احتمال خسارة النوادي لعدد من لاعبيها المهمين قبل نهاية الموسم.

وأثار هذا الوضع الاعتقاد عند عدد متزايد من المسؤولين في الدوري بأنه ينبغي الإعلان بأن الثلاثين من يونيو هو اليوم الأخير مهما كان حال الدوري في ذلك التاريخ.

وسيكون من شأن اتخاذ خطوة كهذه إضفاء شيء من الوضوح لدوري 2020-2021، وهو موسم أهم بكثير من الموسم الحالي، كما قالت مصادر عديدة لبي بي سي.

Advertisements

ولكن تسمية موعد نهائي لهذا الموسم لا تخلو من مشاكل، وبالأخص ما يتعلق بصعود ونزول الفرق من وإلى الدوري الممتاز.

إحدى الأفكار التي تناقش تتلخص في ترقية الفريقين الأول والثاني في دوري البطولة، ليدز وويست بروميتش، إلى الدوري الممتاز وعدم ترحيل أي من النوادي الحالية بحيث يتكون الدوري الممتاز من 22 ناديا، مما يعني زيادة عدد المباريات التي تبث تلفزيونيا وإمكانية تجنب تعويض الشبكات التلفزيونية عن المباريات الملغاة هذا الموسم.

ولكن ذلك سيخلق مشكلة لدوري كرة القدم لأنه سيؤدي إلى تخلخل في ميزان الإنفاق والدخل.

وسيناقش مسؤولو الدوري الممتاز هذه المشاكل في اجتماع الجمعة، ولكن ليس من المرجح أن يتوصلوا إلى قرارات حاسمة خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب الدوريات الأوروبية إمهاله المزيد من الوقت للخروج بمقترحات لإنهاء الموسم على نطاق القارة الأوروبية، وهو أمر قد ينتهي الاتحاد منه في أواسط مايو على أبعد تقدير.

ولكن كريس وايلدر، مدير نادي شفيلد يونايتد، لا يتوقع أن يتم تعيين موعد نهائي لدوري هذا الموسم.

وقال وايلدر لإذاعة بي بي سي الرابعة "أنا واثق من قدرتنا على التأقلم مع الوضع، وأعتقد أنهم يريدون تكملة الموسم من أجل سلامة ومصداقية البطولات المختلفة وخصوصا بطولات الدوريات المتقدمة الإنجليزية والأوروبية".

ومضى للقول "أعتقد ستكون هناك إمكانية للتوفيق في السنة المقبلة عن طريق تغيير مواعيد المباريات الدولية وإجراء بعض المباريات في وسط الأسبوع. لدينا القدرة التنظيمية والتخطيطية لإكمال هذا الموسم."

وأضاف "ولكن كما قال الجميع، وأكرر ذلك هنا، لن يتم ذلك إلا بعد ضمان سلامة الجميع. وبالطبع سنتبع تعليمات وإرشادات الحكومة في هذا المجال".