اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 16/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16/4/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها استقبال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الخميس ، محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ، في مكتبه بمقر الوزارة .

وزير الرياضة يستقبل الخطيب في مكتبه لمناقشة بعض ملفات الاهلي

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الخميس ، محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ، في مكتبه بمقر الوزارة .