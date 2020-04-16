شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الأغلى في الدوري المصري الممتاز بعد صدمة كورونا التسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القيمة التسويقية التي أعلن عنها موقع ترانسفير ماركت العالمي عن تشكيلة الدوري المصري الممتاز الأغلى بعد تحديث القيم منذ أيام قليلة.

وسيطر على القائمة نجوم النادي الأهلي بواقع 6 لاعبين على رأسهم النجم المعار رمضان صبحي أغلى لاعبي الدوري المصري حالياً.

فيما تواجد بقوة لاعبو الزمالك وبيراميدز في التشكيلة الأساسية وبات المهاجم الأول في البطولة المحلية بالرغم من صغر سنه.

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ووضح من التشكيلة الأغلى في الدوري المصري الممتاز أن جميعهم تجاوز المليون يورو عدا الثنائي عمر جابر مدافع أيمن بيراميدز، ومصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

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وينتظر عدد من لاعبي التشكيلة في الدوري المصري الممتاز عودة استئناف النشاط بحثاً عن الاحتراف الخارجي وعلى رأسهم مستقبل الكرة المصرية رمضان صبحي ومصطفى محمد نجمي المنتخب الأولمبي.

وتوقفت مباريات الدوري المصري الممتاز بسبب الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة من أجل مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.