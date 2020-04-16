لاعبات السلة يغادرن الحجر الصحى بمرسى علم غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغادر لاعبات كرة السلة الحجر الصحى بمرسى علم صباح غد الجمعة بعد الخضوع للملاحظة والمتابعة للتأكد من سلامتهم فور العودة من الولايات المتحدة

من جانبه أكد وائل لطفى مدير منتخبات كرة السلة أن اللاعبتان نسمة عبدالرحمن و جنى هيثم من المقرر مغادرتهن فندق الحجر الصحى بمرسى علم بعد أن تم التأكد من سلامتهن فور العودة من الولايات المتحدة حيث كانتا محترفتان فى دورى الجامعات هناك .

كانت اللاعبة جنى هيثم لاعبة كرة سلة سموحة قد أكدت أن كل شىء فى الفندق على ما يرام ، كل ما يطلبونه يتم توفيره لهم، حيث يتم المرور علي المتواجدين فى الغرف ، لقياس درجة الحرارة مرتان يوميا، بخلاف الفحص الطبى عليهم فترات طوال اليوم .

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وأضافت جنى هيثم أن اللاعبين فى الحجر تتم عاملتهم أفضل معاملة، وباهتمام زائد، منذ الوصول من الولايات المتحدة جون تقصير من أى فرد، وبالنسبة للطعام والوجبات فيتم تلبية مطالبنا، والجميع متعاون معنا فى الحجر الصحى.