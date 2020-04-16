حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16/4/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها تقارير صحفية تونسية كشفت عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك الترجي التونسي يحاول خطف كارتيرون من الزمالك كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وزير الرياضة يستقبل الخطيب في مكتبه لمناقشة بعض ملفات الاهلي استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الخميس ، محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ، في مكتبه بمقر الوزارة . نجح اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعي ، في الحصول علي استثناء من اللجنة الاولمبية المصرية للموافقة لمحمد صفوت نجم التنس والمتأهل الي اولمبياد طوكيو القادمة للتدريب بأحد الأندية خلال الفترة الحالية . Advertisements تدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات أجانب كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة تلقيهم رواتب شهرية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو بدلات، بعد تعيينهم لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام ينتهى فى 31 يوليو المقبل. قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً أواخر الأسبوع الجارى لنهاية الأسبوع المقبل، بسبب عدم الانتهاء من عدة ملفات. تلقى اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، خطاباً من الاتحاد الأفريقى للعبة يفيد بإقامة البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالمغرب كما هى، ولكن بتغيير الموعد. يراقب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، لاعبيه المحترفين عن طريق برنامج أون لاين لمعرفة مدى استجابتهم للبرنامج الموضوع من قبل المدير الفنى.

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