حازم إمام.. "راجل مع صحابه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

بعد مباراة عصيبة انتهت بركلات الترجيح حسم منتخب الأرجنتين التأهل لنهائي كأس العالم 2014 على حساب هولندا بنتيجة 4-2 ليضرب موعدًا مساء يوم الأحد 13 يوليو في النهائي أمام ألمانيا التي تغلبت على البرازيل في الدور ذاته بسباعية مقابل هدف.

بينما يستعد حازم إمام للتحضير لنهائي كأس العالم الذي سيُحلله فنيًا لصالح قنوات بي إن سبورت ـ لأول مرة في تاريخه وصلته رسالة نصية ـ يوم السبت 12 يوليو 2014 ـ تعزيه في وفاة محمد وجيه ـ رئيس نيابات بين السريات الراحل ـ تبدلت معها الأحداث رأسًا على عقب أظهرت.

لم يعرِ حازم الرسالة اهتمامًا في البداية:"الرقم اللي بعتها غريب ولكن بعد لحظات رجعت اسأل صاحبها محمد وجيه مين؟.. قالي صاحبك"، ربما تعرف حازم إمام، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الذي تغنت له الجماهير كثيرًا في المدرجات أو المحلل الأنيق الذي يستعرض لك أحداث المباريات ولكن هنا شخصًا أخر ربما لم تتعرف عليه بعد!

"لما يكون الشخص اللي مات زي أخوك ماتفكرش في الشغل، كنت تعبان قوي ومش هعرف أشتغل.. الماتشات تروح وتيجي آه كأس عالم لكن مافيش أهم من الصديق والصداقة.. مش هتقف حياتي ولا مسيرتي المهنية ولا أشعر بالضيق"، لم يجد حازم ـ الذي كاد يبكي ـ سوى هذه الكلمات للرد على مقدمة برنامج معكم، منى الشاذلي عن لماذا لم يقرر تقديم واجب العزاء عقب النهائي.

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مسؤولو قنوات بي إن سبورتس تفهموا مشاعر حازم إمام واعتذاره عن عدم تحليل نهائي كأس العالم"محمد كان أنتيمي معايا في المدرسة وإحنا عندنا 15 سنة".

أحمد حسام "ميدو"، لم يجد إجابة مُحددة خلال جلوسه على طاولة مستديرة أمام بسمة وهبة في أحد حلقات برنامج "الشيخ الحارة" حين عرضت صورة حازم إمام وطلبت وصفه:"حبيبي وصعب تلاقي شخصية زيه، حازم متربي وراجل مع صحابه".. ضاحكًا:"وصايع شوية".

وهو الأمر الذي لم يجعله الإعلامي سيف زاهر سرًا بينه وبين حازم عند تقديمه لعماد متعب كمحلل بفضائية أون تايم سبورت بحضور حازم إمام:"له دورًا في نجاحي هو كان النجم في بداية عملي معه وتعلمت منه الكثير وتعلمت منه (أن الترابيزة تشيل كتير) وميزة نجاحنا إننا أسرة واحدة".

اليوم 16 أبريل يحتفل حازم إمام ـ أمير الموهبين أوفنان الشعب كما تلقبه الجماهير أو قل كما شئت في حقه ـ بعيد ميلاده الـ 45.. فكل سنة وأنت بخير يا إمبراطور!