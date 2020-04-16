بيان رسمي من دورتموند لإعادة قيمة تذاكر المباريات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، جاهزيته لرد الأموال إلى حاملي التذاكر الموسمية وغير الموسمية للجماهير، والخاصة بالمباريات التي لم يخضها الفريق بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكر دورتموند في بيانه أن النادي يعاني من الوضع الاقتصادي الحالي، لكن غالبية جماهيره تأثروا بأزمة كورونا أيضا، لافتا النظر إلى أن البعض يعاني من عدم وجود عمل أو قلة إيرادات أو حتى البطالة في بعض الاحيان.

وتعهد النادي لجماهيره بأنه لن يلجأ لأي لوائح قانونية في المستقبل تسمح باصدار قسائم لرد المبالغ .

وأضاف البيان أن النادي كان في مشاورات مع روابط الجماهير، حيث عرض رد مباشر لقيمة تذاكر المباريات التي قامت الجماهير بشرائها وكذلك إعادة الأموال التي دفعها حاملو التذاكر الموسمية.

Advertisements

وتابع أنه يمكن للجماهير أن تتنازل عن استرداد قيمة تذكرة المباريات لمساعدة النادي، أو التنازل عن نسبة 9ر19% من المبلغ ليذهب لمؤسسة خيرية تابعة للنادي.

وسيكون بمقدور 55 ألف مشجع حامل للتذاكر الموسمية، أن يتنازلوا عن استرداد الأموال مقابل الحصول على قميص الفريق الخاص بالموسم المقبل مجانا، بينما يمكن للآخرين استخدام المبلغ المستحق كدفعة أولى للموسم المقبل، مع وجود خيار نسبة 9ر19% متاحا.

وذكر دورتموند :"شكرا للعديد من جماهيرنا الذين أبلغونا بتنازلهم عن حقهم في استرداد الأموال، نحن سعداء بذلك، هذا يساعدنا حقا".

وتوقفت منافسات الدوري الألماني منذ منتصف مارس الماضي، وفي حال استئناف الموسم فسيكون من خلال إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

كان دورتموند باع بالفعل تذاكر لمباريات على أرضه تجمعه بجاره اللدود شالكه، وكذلك بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في المواسم السبعة الأخيرة.