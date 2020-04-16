يوفنتوس يطالب رونالدو ولاعبيه الأجانب بالعودة إلى إيطاليا

طالب نادي يوفنتوس الإيطالي لاعبيه المحترفين بالعودة مجدداً إلى إيطالياً تمهيداً لاستئناف التدريبات الجماعية وعودة النشاط الرياضي.

وأشارت تقارير إيطالية اليوم الخميس، أن النادي أخبر لاعبيه، بخضوعهم إلى فترة حجر صحي عقب العودة من بلادهم، تمتد إلى 14 يوم، واستئناف التدريبات في موعد تحدد له بشكل مبدأي، أن يكون في الرابع من مايو المقبل، استعداداً لاستكمال الموسم الرياضي أواخر مايو بعد أخذ كافة التدابر الوقائية اللازمة.

وطالب النادي بقدومهم مطلع الأسبوع المقبل،حتى تنتهي فترة الحجر الصحي قبل الموعد المحتمل لاستئناف التدريبات الجماعية.

ويؤدي لاعبو يوفنتوس وعلي رأسهم البرتغالي تمتد إلى 14 يوم، واستئناف التدريبات في موعد تحدد له بشكل مبدأي، أن يكون في الرابع من مايو المقبل، استعداداً لاستكمال الموسم الرياضي أواخر مايو بعد أخذ كافة التدابر الوقائية اللازمة.وطالب النادي بقدومهم مطلع الأسبوع المقبل،حتى تنتهي فترة الحجر الصحي قبل الموعد المحتمل لاستئناف التدريبات الجماعية.ويؤدي لاعبو يوفنتوس وعلي رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو برامجهم البدنية من الحجر في بلادهم، بعد مغادرتهم لإيطاليا التي سجلت نسب مرتفعة من الإصابات بكورونا المستجد.

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