كورينثيانز البرازيلي يدخل على خط المفاوضات مع كافاني

انضم نادي كورينثيانز البرازيلي، إلى أندية أمريكا الجنوبية الراغبة في التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.
وقال المدير الرياضي للنادي البرازيلي، أن انضمام كافاني إلى البرازيل
وأكد المدير الرياضي للنادي، أن الدوري البرازيلي سبق وأن ضم لاعبين كبار مثل الظاهرة رونالدو، وأدريانو مع كورينثيانز ، وداني ألفيس الذي يشارك في صفوف ساو باولو حالياً.
كان نادي بالميراس البرازيلي رفقة ساو باولو قد أبديا رغبتهما في الحصول على خدمات اللاعب، إلى جانب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.
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