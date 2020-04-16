اخبار الرياضه

كورينثيانز البرازيلي يدخل على خط المفاوضات مع كافاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انضم نادي كورينثيانز البرازيلي، إلى أندية أمريكا الجنوبية الراغبة في التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.
وقال المدير الرياضي للنادي البرازيلي، أن انضمام كافاني إلى البرازيل

أمر وارد، وعلينا اتخاذ خطوة في هذا الشأن حتى نصل إلى إتفاق بالرغم من أن السقف المادي للأندية البرازيلية لا يمكن مقارنته بما يتقضاه اللاعب مع ناديه الفرنسي.
وأكد المدير الرياضي للنادي، أن الدوري البرازيلي سبق وأن ضم لاعبين كبار مثل الظاهرة رونالدو، وأدريانو مع كورينثيانز ، وداني ألفيس الذي يشارك في صفوف ساو باولو حالياً.
كان نادي بالميراس البرازيلي رفقة ساو باولو قد أبديا رغبتهما في الحصول على خدمات اللاعب، إلى جانب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورينثيانز البرازيلي يدخل على خط المفاوضات مع كافاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا