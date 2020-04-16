كورونا يعطل انتقال مبابي إلى ريـال مدريد

وضع نادي ريـال مدريد الإسباني، الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في قامة أولويات دعم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، بطلب من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الإسباني.
وأشارت تقارير فرنسية اليوم الخميس، أن التأثير الاقتصادي على الأندية جراء
وأكدت التقارير، أن إدارة مدريد قررت تأجيل المفاوضات إلى فترة لاحقة، بسبب عدم القدرة على دفع المقابل المادي المطلوب خلال الانتقالات المقبلة.
وألمحت التقارير، إلى أن الأمر ذاته سيسري على برشلونة الإسباني والذي يرغب في ضم نيمار دا سيلفا من باريس وقد يصبح الأمر المادي عائقاً أمام إبرام أي صفقة ضخمة في الليجا خلال الانتقالات المقبلة.
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