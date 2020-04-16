حازم إمام .. الثعلب الموهوب سارق قلوب جماهير الكرة في مصر

"والله بيعمل كل حاجة في الكورة ناقص يكلمها"، بهذه الكلمات وصف المعلق الشهير ميمي الشربيني هدف حازم إمام نجم الزمالك السابق أمام الوداد المغربي في بطولة السوبر الأفريقي عام 2003.

ربما استمع البعض لتعليق الشربيني عن حازم إمام مثل أي تعليق كان يُقال للثعلب الصغير الذي كان يبهر الجميع بمهارته وبينياته وأهدافه ما جعل المعلقين يتسابقون في الإشادة به، إلا أن تعليق الشربيني على هذا الهدف تحديدًا يظل هو الأبرز في تاريخ الثعلب الصغير وربما في تاريخ الشربيني أيضًا.

الحقيقة أن حازم إمام كان يتحدث مع الكرة ولا يلعبها، الكرة بين قدميه كانت مختلفة، ربما كانت تفرح بلمسة الثعلب الصغير، كان يفعل بها ما لا يقدر الآخرون على فعله، هدف الوداد على سبيل المثال، أي لاعب آخر كان سيضع

الكرة مباشرة في المرمى الخالي، إلا أن الثعلب الصغير راوغ ثم أودع الكرة الشباك.

وفي هذه اللقطة، تكتل اللاعبون أمام حازم إمام، إلا أنه استطاع تمرير الكرة من "خرم إبرة"، ليضع جمال حمزة في موقف انفراد بحارس الجيش الرواندي، ويسجل الهدف الثالث للزمالك في المرمى الفريق الرواندي.

أنت في حضرة الثعلب، الذي مرر كرة حريرية بالكعب إلى حسام حسن يحرز منها الهدف الثاني للمنتخب أمام بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 98، لم يكن حازم فقط يرى من أمامه، بل كان يعلم أين يتواجد زملاؤه خلفه!.

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كانت كرة القدم عادلة مع الثعلب الصغير في مشواره مع الزمالك، حيث تواجد

في العصر الذهبي للقلعة البيضاء، آخر بطولة لدوري أبطال أفريقيا فاز بها الزمالك كانت في وجود حازم إمام عام 2002 على حساب الرجاء، وكأن التاريخ يخلد اسمه طوال هذه السنوات تكريمًا لمهارته وتقديرًا لموهبته واعتزازًا باسمه الكبير، حازم محمد يحيى الحرية إمام.

حازم إمام .. موهوب ابن موهوب، كان يلعب بكلتا قدميه بنفس القدر من المهارة والدقة وتسجيل الأهداف أيضًا، فقد سدد أهداف صاروخية بيسراه، منها هدفه أمام غزل المحلة في السوبر المحلي بعد مراوغة رائعة.

وكما أجبر الثعلب مدافع المحلة على الجلوس أرضًا في محاولة فاشلة لقطع الكرة منه، فقد كررها مع عماد النحاس المدافع السابق للأهلي والإسماعيلي في مباراة الزمالك والإسماعيلي، قبل أن يسدد الثعلب قنبلة بقدمه اليسرى.

وإذا كانت الكلمات الماضية غير كافية لتوضح لك من هو حازم إمام، فأنت على موعد مع 10 دقائق من إمتاع وإبداع الثعلب الصغير بمناسبة عيد ميلاده الـ45 .. كل عام وأنت بخير يا ثعلب .. كل عام وأنت حازم إمام ..