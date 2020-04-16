هاني عبادة: شعبية الزمالك في مصر تزيد عن الأهلي

أكد اللواء هاني عبادة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن شعبية فريقه أكبر من النادي الأهلي.

وأشار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك" :"شعبية الزمالك في مصر نفس شعبية الأهلي، بل أكثر"، مضيفا :"في السنوات الماضية،

كان بعض الجماهير لا يعلنون انتماءهم، خاصة ان الفريق الابيض كان يمر بكبوة من 2005 حتى 2014".وأضاف :"منذ تولى مرتضى منصور، رئاسة الزمالك في 2014، واصبح النادي يفوز بالبطولات في جميع الالعاب وهو ما أدى الى ارتفاع شعبيته، فضلا عن اعلان بعض الجماهير انتماءهم للنادي الابيض"ّ.واشار :"شعبية الزمالك ايضا في افريقيا والوطن العربي، أكبر من الأهلي، وهذا ما كنا نشهده في مبارياتنا الخارجية، فضلا عن اعتراف بعض الجماهير الافريقية خلال استضافتهم في البرامج المصرية، بأن شعبية الزمالك هى الأكبر".