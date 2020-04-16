الامارات | محمد صلاح أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو.. عمرو وردة يرد الدين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو.. عمرو وردة يرد الدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن الدولي المصري عمرو وردة لم ينسى الدور الكبير الذي قام به نجم ليفربول محمد صلاح معه في أزمة المنتخب المصري الشهيرة في كأس الأمم الإفريقية 2019 عندما وقف محمد صلاح وزملائه في المنتخب من أجل منع إبعاد اللاعب عن معسكر المنتخب وبالفعل نجحا في إعادته بعد أن كان رئيس الاتحاد في ذلك الوقت هاني أبوريدة قد أمر بإستبعاده. ( طالع التفاصيل )

وفي أول ظهور للمصري عمرو وردة في تصريح صحافي أجراه مع صحيفة “فورزا” اليونانية رد اللاعب الدين لمحمد صلاح بعدما صرح بأن هداف ليفربول أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجمي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وقال وردة: “لا يمكن تحديد الأفضل بين ميسي ورونالدو، لأن كريستيانو نموذج للعمل الجاد، بينما يعد ميسي مثلا أعلى لأصحاب المواهب، صلاح أفضل من ميسي ورونالدو، ليس لأنه الأفضل، لكنه صديق عزيز جدا، ولذلك سأدعمه في تلك المقارنة".

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وتمنى وردة العودة لفريقه الأصلي، باوك اليوناني، بعد نهاية إعارته لفريق لاريسا بنهاية الموسم الجاري قائلا: "أستحق فرصة جديدة مع باوك، أريد العودة إلى باوك مجددا والفوز معه بالدوري والكأس والتأهل لدوري أبطال أوروبا“.

وأوضح: "لم يكن مقبولا أن أكون أفضل لاعب في الدوري اليوناني، وأجلس في الموسم التالي على مقاعد البدلاء، خاصةً أنني قدمت أداء جيدا في مباريات كبرى مثل بنفيكا وتشيلسي، استفدت كثيراً من إعارتي إلى لاريسا هذا الموسم، حيث سجلت 7 أهداف وصنعت 6 لزملائي، والفريق يحتل المركز الثامن، اكتسبت خبرة كبيرة وأسعى دائما لتطوير أدائي، وأعد بالالتزام إذا عدت إلى باوك مرة أخرى".