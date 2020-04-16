الامارات | تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين أسرع لاعبي أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين أسرع لاعبي أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2020

حافظ النجم المصري هداف فريق ليفربول، محمد صلاح، على وجوده بين أفضل لاعبي العالم للعام الثاني على التوالي، ليؤكد نجاحه للموسم الثالث مع الفريق الإنجليزي متصدر الدوري الإنجليزي، ولم يكن هذا فقط للنجم المصري، ولكن وجود اللاعب أيضاً في قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم.

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وكان محمد صلاح قد حصد المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، وتوج فيها الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن صحيفة ”لوفيغارو" الفرنسية، التي رصدت أسرع 10 لاعبي كرة قدم في الدوريات الخمسة الكبرى في "القارة العجوز"، تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، القائمة بسرعة 36 كم في الساعة، بينما جاء الدولي المصري محمد صلاح في المركز السابع، وجاء ترتيب اللاعبين الـ10 الأوائل كالتالي:

1-مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي 36 كيلومتراً في الساعة.

2- مهاجم أتلتيك بيلباوالإسباني إيناكي ويليامز 35.7 كيلومتراً في الساعة.

3- الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال 35.5 كيلومتراً في الساعة.

4- الألماني كريم بلعربي لاعب باير ليفركوزن 35.27 كيلومتراً في الساعة.

5- الإنجليزي كايل والكر مدافع مانشستر سيتي 35.21 كيلومتراً في الساعة.

6- الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي 35.04 كيلو متراً في الساعة.

7- المصري محمد صلاح نجم ليفربول 35 كيلومتراً في الساعة.

8- الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ 35 كيلومتراً في الساعة.

9- الإسباني ألفارو أودريوزولا لاعب بايرن ميونيخ 34.99 كيلومتراً في الساعة.

10- الإسباني ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد 34.62 كيلومتراً في الساعة.