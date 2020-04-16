شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة برشلونة: حان الوقت لبيع «ديمبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أسطورة نادي برشلونة والمنتخب البرازيلي ريفالدو أنه قد حان الوقت لبيع برشلونة للاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي لم ينجح في تحقيق إضافة للفريق الكتلوني منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني قبل قرابة ثلاثة سنوات.

وقال ريفالدو، في حوار مع موقع Betfair: «عثمان ديمبلي وقع مع برشلونة منذ حوالي ثلاث سنوات مضت وبالفعل كان لديه الوقت الكاف ليحصل على مكانة في النادي وإثبات قيمته، من الممكن أنه لن يظهر أبدًا جودته في النادي».

وأضاف البرازيلي: «هو يبقى لاعبًا بقدرات هائلة لكن أعتقد أن الصيف القادم قد يكون الفرصة الصحيحة لبرشلونة لبيع أو استبدال اللاعب بلاعب من الذي يطارده النادي بالفعل، ديمبلي كان سئ الحظ مع الإصابات وربما حاول أيضًا إعطاء المزيد في بعض الأحيان، لكن الأمور لم تسير كما كان متوقعًا».

وتابع نجم البلوجرانا السابق: «ربما بإمكان ديمبلي إنعاش مسيرته في ناد آخر حيث يشعر بثقة أكبر للعب بأفضل مستوياته. برشلونة يبدو أنه يحاول التوقيع مع نيمار أو لاوتارو مارتينيز لذا فديمبلي سيعاني على الأغلب للحصول على مركز أساسي في الموسم القادم».

واختتم: «بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج برشلونة لتقليص فريقه والحصول على بعض الأموال إذا كانوا يريدون حقًا النجاح في التعاقد مع أهدافهم الحالية، فمن أجل التعاقد مع لاعبين جدد، يجب أن يغادر آخرون».

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