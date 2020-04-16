شكرا لقرائتكم خبر عن «توتي»: بوفون يريد اللعب حتى سن الـ50 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف فرانشيسكو توتي، نجم نادي روما ومنتخب إيطاليا السابق، عن نية زميله السابق في الأتزوري جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ 50.

وأوضح «توتي» خلال فيديو تفاعلي مع المتابعين بصحبة قائد منتخب إيطاليا الأسبق فابيو كانافارو، الذي زامل «بوفون» في يوفنتوس أيضًا: «سأقول لكم إن جيجي يريد اللعب حتى سن الـ 50، ولكن هو بإمكانه اللعب لموسم أو موسمين آخرين، بجانب أنه يقف في المرمى ويمثل تعزيزًا للفريق».

وكان «بوفون»، صاحب الـ 42 عامًا، قد عاد إلى يوفنتوس الصيف الماضي بعد رحيله بعام واحد قضاه في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن جانبه علق «كانافارو» على مستقبل زميله السابق قائلًا: «حسنًا، أنتم تعلمون أنه لن يرغب في التوقف، ولكنهم سيجبرونه على التوقف، وهو أمر مختلف تمامًا»، في إشارة إلى أن يوفنتوس سيجبر حارسه على الاعتزال.