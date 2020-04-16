شكرا لقرائتكم خبر عن مورا: توتنهام سيعاني لإيجاد لاعب كبير مثل هاري كين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



قال لوكاس مورا مهاجم توتنهام هوتسبير إن ناديه سيعاني لإيجاد بديل للقائد هاري كين إذا رحل عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية هذا الموسم.

ويمتد عقد كين مع توتنهام حتى 2024 لكنه قال الشهر الماضي إنه قد يغادر إذا لم يمض النادي اللندني في الاتجاه الصحيح.

وكين، قائد منتخب إنجلترا أيضا، هو ثالث أفضل هداف في تاريخ توتنهام لكنه لم يتوج بأي لقب حتى الآن مع نادي صباه.



وقال البرازيلي مورا: «أنا متأكد من أن توتنهام يستقبل كل موسم عروضا لكين. أريد أن يبقى لأنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا وليس من السهل العثور على لاعب مثله».

ويتعافى كين، الذي سجل 11 هدفا في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم، من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية بينما توقفت كرة القدم الإنجليزية لأجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد-19.

واحتل توتنهام المركز الثامن قبل توقف الدوري بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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وقال مورا إن كين لاعب محوري في خطط المدرب جوزيه مورينيو، وأعتقد أنه يريد الاعتماد عليه.