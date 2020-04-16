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الاتفاقيون يوافقون على خفض رواتبهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

حصلت إدارة نادي الاتفاق على موافقة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم محليين وأجانب على تخفيض رواتبهم بنسبة 50%، بعد اتفاق إدارات الأندية على القرار في اجتماعها الأخير مع رابطة دوري المحترفين.

من جانب آخر، غادر لاعب الفريق، السلوفيني فيليب كيش إلى بلاده أمس الأول بعد السماح لجميع اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي بالمغادرة إلى بلدانهم خلال فترة التوقف الحالية التي يشهدها دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ما زالت إدارة النادي تتابع إجراءات سفر بقية لاعبي الفريق الستة المتبقين بالتنسيق مع سفاراتهم في العاصمة الرياض.

من جهة أخرى بحث مجلس الإدارة عن برنامج إعداد الفريق بعد فترة التوقف من خلال التنسيق لمعسكر إعدادي داخلي ينتظر أن يكون بمدينة أبها أو الطائف، على أن يعلن ذلك رسميا عقب إعلان الجهات المسؤولة انتهاء خطر فيروس كورونا، واستئناف الموسم الحالي أو الاستعداد للموسم المقبل.