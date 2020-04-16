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كاريلي يستصعب عودة الدوري والمولد ينادي بتتويج الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات جدة

فتح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فابيو كاريلي خط تواصل مع القنصلية البرازيلية في جدة، للبحث عن أسرع الطرق التي تمهد له العودة إلى بلاده.

ورفض كاريلي فكرة عودة المسابقات في الوقت الراهن، حيث إنه يرى صعوبة ذلك في ظل استمرار الخطوات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أنه في حال عودة اللاعبين حاليا للتدريبات فإن ذلك سيعرضهم للإصابات، فضلا عن ضغط المباريات وصعوبة استعادة جاهزيتهم اللياقية والفنية في وقت قصير.

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من جهة أخرى طالب مدير الفريق الأول أسامة المولد بعدم استئناف ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي، سواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورأى المولد أنه من الأجدى تتويج متصدر الدوري حتى الجولة التي شهدت توقف النشاط الرياضي (الجولة الـ22).

وكان الهلال هو المتصدر قبل التوقف برصيد 51 نقطة وفرق 6 نقاط عن النصر الثاني.

وعن مستقبل فريقه الاتحاد قال إنه يحتاج للاعبين على مستوى عال من الجانب الفني، حتى يشكلوا إضافة له تساعد الفريق على النهوض مجددا ليعود منافسا.

وأضاف «الاستمرار في سكة الصفقات المتواضعة سيبقي الفريق على وضعه الحالي ولن يتقدم».