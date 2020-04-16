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أندية الأولى والثانية لاتحاد القدم: قدروا جهودنا ولا تظلمونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبد الله الفراج - الرياض

صعدت أندية الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم موقفها في المطالبة باستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد الذي بسببه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية. واتفقت هذه الأندية في مرافعتها أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنها ستكون المتضرر الأكبر في حال تم إلغاء الهبوط من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو إنهاء الموسم وإعلان تتويج بطل إنصاف لفرق هاتين الدرجتين، وخاصة أنها صرفت أموالا كثيرة، كما عملت بجد طوال موسم كامل من أجل الصعود إلى درجات أعلى، ولا سيما أن فرقا من دوري الدرجة الثانية لم يتبق أمامها سوى جولة واحدة لإعلان صعودها، كفريق هجر متصدر المجموعة الأولى برصيد 46 نقطة وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الساحل ثاني الترتيب، ويحتاج هجر فقط إلى الفوز في جولة واحدة بدوري أندية الدرجة الثانية لإعلان عودته مجددا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى.

كما أن فريق العين، متصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 56 نقطة، سعى كثيرا إلى لحظة تاريخية في سجل النادي والرياضة السعودية ومحافظة الباحة على وجه الخصوص من خلال إعلان تتويجه بطلا لمنافسات دوري أندية الدرجة الأولى وصعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ومن جانبه، طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية في جميع المسابقات، خاصة التي أبدت قلقها من اتخاذ قرار بإلغاء جميع نتائج الموسم، بالتريث وعدم الاستعجال لحين معرفة ما ستسفر عنه نتائج اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم»فيفا» الشهر المقبل، وما سيتم خلاله من قرارات، أهمها معرفة الآلية التي سيعتمدها بشأن مستقبل الدوريات المحلية.

تنافس على الصعود لدوري المحترفين

العين 56 نقطة من 28 مباراة

الباطن 35 نقطة من 28 مباراة

البكيرية 50 نقطة من 28 مباراة

أحد 50 نقطة من 28 مباراة

القادسية 49 نقطة من 27 مباراة

النهضة 49 نقطة من 28 مباراة

تنافس على الصعود للأولى (المجموعة A)

هجر 46 نقطة من 18 مباراة

الساحل 36 نقطة من 18 مباراة

الأخدود 35 نقطة من 18 مباراة

تنافس على الصعود للأولى (المجموعة B)