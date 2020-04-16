شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد المصارعة: ننتظر جدول تعديل البطولات من الاتحاد الدولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة أن مجلس الإدارة ينتظر مخاطبات الاتحاد الدولى بشأن الموعد الجديد للبطولات والمعسكرات المقبلة .

وقال النوار أنه من المقرر أن يرسل الاتحاد الدولى إلى الاتحادات المحلية بالمواعيد الجديدة للبطولات خاصة بعد تأجيل الأولمبياد إلى 2021 وكذلك تفشى فيروس كورونا .

وأرسل الاتحاد الأفريقى خطابا إلى الاتحادات المحلية ً بأن البطولة الأفريقية التى كان مقرراً إقامتها بالمغرب الشهر الماضى ستقام بالمغرب كما هى، ولكن العام المقبل، خاصة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل.

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وكان اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، رحب بعودة اللاعبين المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة مع المنتخب فى الدورة الأولمبية القادمة بطوكيو، والانضمام لصفوف منتخب المصارعة.

وأعلن الاتحاد الدولى للعبة ، أن البطولات المؤهلة لطوكيو ستقام فى مواعيدها المقررة لكن عام 2021، بالإضافة إلى إلغاء وتأجيل أى بطولات دولية ، كما ستتم إقامة الكونجرس فى سبتمبر المقبل، على هامش بطولة العالم للشباب.

ونشر رئيس الاتحاد الدولى فيديو له عبر صفحة الاتحاد يوجه فيه رسالة إلى كل الاتحادات المحلية، يطلب فيها إلغاء كل الأنشطة المحلية حفاظا على صحة لاعبيها، ويقول فى الفيديو إن الاتحاد لا يدخر جهدا فى عودة المنافسات، لكن الحكمة والشجاعة هى أن يكون الجميع فى المنزل.