شكرا لقرائتكم فايلر يطلب من الأهلى إضافة عنصر جديد لجهازه المعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إضافة عنصر جديد لجهازه المعاون بداية من الموسم المقبل، وبالتحديد بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر رسمياً، وأكد فايلر للجنة التخطيط وإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، أنه سيكون بحاجة لخدمات عنصر إضافي أخر في الوقت الذي لم يُحدد طبيعة عمله في الوقت الحالي تاركاً الأمر لبعد تجديد عقده بشكل رسمي.

ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

Advertisements

ولا تقيم أسرة فايلر معه فى القاهرة حيث تأتى لزيارته على فترات متباعدة من سويسرا، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى بقاء أسرته معه فى مصر عند التجديد للأهلى، وهو ما سيتم حسمه عقب عودة النشاط واستئناف حركة الطيران.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.