شكرا لقرائتكم شاهد .. عبد الله جمعة يرقص على الأغانى السيناوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك فيديو عبر صفحته الخاصة ببموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" برفقة أحد أقرابه خلال تواجدة فى مسقط رأسه بسيناء.

وظهر عبد الله جمعة وهو يرقص علي الأغاني السيناوية برفقة أقاربه ، ولاقي الفيديو استحسان عدد كبير من متابعي عبد الله جمعة.



عبد الله جمعه https://instagram.com/stories/abdallahgomaa10/2288680054225318532?igshid=1rmtkhhl9uh1i Advertisements

من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى آخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى وجمعة خلال الأيام المقبلة بعد حصولهما على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقديهما بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمانه مع الفريق، بعدما أصبحا من الأعمدة الأساسية بالفريق.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبات، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.