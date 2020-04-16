شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع بأصحاب المراكز والصالات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بحضور وزير التجارة ماجد القصبي، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع عدد من أصحاب المراكز والصالات الرياضية بمختلف مدن ومحافظات السعودية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الآثار المترتبة على توقف الأنشطة الرياضية في تلك الصالات والمراكز الخاصة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والحلول الممكنة والمقترحات المناسبة التي من الممكن أن تقلل من هذه الآثار.

وقدم وزير الرياضة في نهاية الاجتماع شكره لوزير التجارة على اهتمامه وحرصه المستمرين، من أجل تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها رجال الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات بسبب هذه الجائحة العالمية.