شكرا لقرائتكم برونو فرنانديز يطالب يونايتد بالتعاقد مع لاعبين "متعطشين" للألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال برونو فرنانديز صانع لعب مانشستر يونايتد يوم الخميس إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يتعاقد مع لاعبين يشاركونه عقلية الفوز.

وتألق فرنانديز، الذي انضم إلى بطل الدوري الممتاز 20 مرة قادما من سبورتنغ لشبونة في يناير الماضي مقابل نحو 55 مليون يورو (59.83 مليون دولار)، مع الفريق وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة في تسع مباريات في كافة المسابقات.

وتفوق فرنانديز على ماركوس ألونسو وبيير-إيمريك أوباميانغ ليفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري في فبراير الماضي عقب شهر أول استثنائي مع فريق المدرب أولي جونار سولشاير.

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وأضاف فرنانديز في مقابلة مع موقع النادي على الإنترنت: أنا متعطش للفوز بكل شيء. حضرت إلى مانشستر من أجل الفوز بكافة الألقاب الدوري ودوري الأبطال وكل شيء. نملك بالفعل فريقا كبيرا لكن من يأتي يحتاج فقط للتركيز على الفوز. أريد لاعبين متعطشين للفوز بالألقاب. أدرك الإمكانات التي يملكها مانشستر لأننا فريق شاب لكن نملك الكثير من الكفاءات. أشعر بذلك الآن في الفريق فالجميع يريد الفوز.

وبدا مانشستر متألقا بعد وصول اللاعب البرتغالي البالغ عمره 25 عاما إذ لم يخسر في 11 مباراة متتالية في كافة المسابقات قبل توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويحتل فريق سولشاير حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري المتوقف منذ 13 مارس اذار الماضي.