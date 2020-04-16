شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل ينشر أفضل لحظاته هذا الموسم مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام لبعض لقطات من مباريات الفريق الابيض هذا الموسم وعلق قائلا " أحلى لحظات موسمي " .

ويواصل محمد أبو جبل تدريباته المنفردة للحفاظ على لياقته ومستواه الفنى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا، الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضي .

ويسعى أبوجبل للحفاظ على لياقته ووزنه بأداء برنامج تدريبى خاص موضوع له من عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك للتدريب فى المنزل بناء قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى حتى تتضح الرؤية وحصر وباء كورونا .

ويقوم أبو جبل بأداء التدريبات في مركز الشباب الواسطي بمدينة الفتح في محافظة أسيوط، حيث يحصل علي البرنامج التدريبي من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ويقوم بتنفيذه تحت إشراف شقيقه الحاصل مؤخرا علي درجة الدكتوراه في كلية تربية رياضية ويشغل وظيفة مدرب بقطاع الناشئين في سموحة.

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في سياق مختلف رفضت إدارة الكرة في نادي الزمالك حسم مصير عودة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق المعار الي الرجاء المغربي هذا الموسم ، لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمحترفين المتواجدين في الفريق وهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو.

ويرغب الثلاثي بن شرقي واوناجم وساسي في خوض تجربة احتراف خارجية الا ان الزمالك يتمسك ببقاء الثلاثي، ولحين اتضاح الرؤية كاملة بشأن بقاء الثلاثي او رحيل احدهم فان إدارة الزمالك قررت تأجيل مصير أحداد وان كانت النية تقترب من تسويقه وتفعيل بند الشراء النهائي المتواجد في عقد الإعارة لنادي الرجاء المغربي.