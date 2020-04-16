شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي للتنس يوافق علي ترحيل بطولتين للناشئين بمصر إلي أكتوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الدولي للتنس بشكل مبدئي ، علي طلب الاتحاد المصري للعبة ، وأقر بترحيل بطولتنين دولتين للناشئين تقام في مصر إلي شهر أكتوبر بدلاً من شهر يونيه القادم، بسبب انتشار فيروس كورونا وإيقاف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .

وكان مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعي قد عقد اجتماعا بالفيديو الكونفرانس ، لمناقشة عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الحالية، ومن أبرزها وضع خطة لاستئناف البطولات المحلية تحسباً لاستئناف النشاط الرياضي ، بالإضافة إلي مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة من أجل ترحيل بطولتين للناشئين إلي شهر أكتوبر ، حيث كان من المفترض أن تقام البطولتين في مصر خلال شهر يونيه المقبل .

وناقش مجلس اتحاد التنس في اجتماعه ، منح اللاعبين فترة 6 اسابيع للاستعداد والتسجيل للبطولات المحلية ، حال قرر مجلس الوزراء استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكان الاتحاد المصرى للتنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، قد أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه تجميد كافة الأنشطة المحلية، تماشياً مع قرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

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وجاء بيان الاتحاد كالتالي: بناءً على قرار السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والخاص بتعليق النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وبناءً على البيان الصادر من السيد وزير الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أي تجمعات حرصاً على سلامة المواطنين، وقرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية وكافة المباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.