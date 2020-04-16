شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عباده : شعبية الزمالك الآن أكبر من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني عبادة لاعب فريق الزمالك السابق، أن شعبية النادي الأبيض أصبحت أكبر من الأهلي خلال الفترة الحالية، مشيراً إلي أن البعض يهدف إلى نشر قصة من وحي خياله أن شعبية النادي الاحمر أكبر.
وأضاف لاعب الزمالك السابق ، "الجميع كان يعتقد أن شعبية الزمالك تراجعت خلال الفترة التي ظل فيها بدون بطولات منذ 2004 حتى 2013، ولكن ذلك لم يحدث، فقط كانت الجماهير ترفض الظهور".
وأوضح عباده ، " الزمالك قلعة عريقة وذهبنا للعب مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي في دولة قطر، وشاهدنا ماذا فعل جماهير الزمالك في المطار، وفي الملعب، ونفس الأمر حين واجهنا الأهلي في الإمارات خلال مرات عديدة".
من ناحية أخري منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، تكليفات جديدة وبرنامج جديد للاعبين لتنفيذه أثناء فترة الحظر المنزلي الحالي وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم.
كارتيرون أرسل للاعبين عبر جروب عبر تطبيق " واتساب " برنامج تدريبي يتم تنفيذه خلال الـ 10 أيام المقبلة والتي تسبق بداية شهر رمضان المعظم يتمثل في زيادة معدلات الحركة والتدريب بالكرة في مراكز الشباب او الحدائق، وكذلك ويادة تدريبات رفع اللياقة البدنية بعدما بدأ اللاعبون في الخروج من المنازل صباحا وخوض تدريبات في أماكن مفتوحة.
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