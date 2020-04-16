شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عباده : شعبية الزمالك الآن أكبر من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني عبادة لاعب فريق الزمالك السابق، أن شعبية النادي الأبيض أصبحت أكبر من الأهلي خلال الفترة الحالية، مشيراً إلي أن البعض يهدف إلى نشر قصة من وحي خياله أن شعبية النادي الاحمر أكبر.

وقال عباده خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "شعبية الزمالك في الوقت الحالي أكبر من الأهلي، وعلى الجميع أن ينظر إلى الدول الأفريقية ويعلم أن معظمها ينتمي إلى الزمالك، ونفس الأمر لدول الخليج".

وأضاف لاعب الزمالك السابق ، "الجميع كان يعتقد أن شعبية الزمالك تراجعت خلال الفترة التي ظل فيها بدون بطولات منذ 2004 حتى 2013، ولكن ذلك لم يحدث، فقط كانت الجماهير ترفض الظهور".

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وأوضح عباده ، " الزمالك قلعة عريقة وذهبنا للعب مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي في دولة قطر، وشاهدنا ماذا فعل جماهير الزمالك في المطار، وفي الملعب، ونفس الأمر حين واجهنا الأهلي في الإمارات خلال مرات عديدة".