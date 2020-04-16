شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اليو ديانج يتدرب في المنزل علي أنغام الموسيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الاهلي ، الحفاظ علي لياقته البدنية من خلال تدريبات في المنزل علي الموسيقي ، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

ونشر اليو ديانج فيديو علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يتدرب في منزله علي موسيقي علي موبايله ، استعداداً لعودة النشاط الرياضي .

وكان مسئولو النادى الأهلى قد أجري اتصالات بنظرائهم فى اتحاد الكرة للاستفسار عن موقف لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى خلال الموسم المقبل، بجانب موقف اللاعبين الأجانب فى ظل الأنباء التى تداولت خلال الأيام الماضية حول رغبة اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب، وكذلك عدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا على أنه لاعب محلى، كما هو الحال فى الموسم الحالي.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه يرغب فى تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل من 4 إلى 3 وكذلك عدم اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين، وهو ما اعترض عليه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك تحديداً.

واستفسر مسئولو الأهلى من حقيقة هذه الأنباء، خاصة فيما يتعلق بشأن لاعبى شمال أفريقيا، بعدما خرجت أنباء جديدة تُشير إلى أن اتحاد الكرة قد يؤجل خطوة تقليص عدد اللاعبين الأجانب، لكنه سيلغى قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا على أنهم مصريون.