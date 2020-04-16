شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الفتاح : دعم صندوق تحيا مصر واجب رياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح عبد الفتاح نجم الترسانة السابق و أمين صندوق جمعية اللاعبين المحترفين أن الجمعية تبرعت بـ150 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر وهذا واجب على جميع الرياضيين و المؤسسات الرياضية لمواجهة الخطر الذى يواجه البلاد بعد إنتشار فيروس كورونا.

تابع عبد الفتاح أن جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني ستواصل الدعم للدولة واللاعبين خلال الفترة المقبلة إيمانا منها بدور الرياضة فى مثل هذه الأزمات.

خصصت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني و صلاح عبدالفتاح أمين الصندوق بالجمعية وأمين صندوق نادى الترسانة 850 ألف جنيه لتمويل رواتب لاعبي أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحثا عن رفع المعاناة عن قطاع رياضي كبير تضرر من توقف النشاط الرياضي ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وصرح الكابتن صلاح عبدالفتاح أمين الصندوق بالجمعية ان الجمعية قررت تقديم 850 ألف جنيه للاعبي الكرة في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة .

شهد الاجتماع الذى أقيم أمس الأربعاء الاتفاق على تشكيل لجنة من مجدي عبد الغني بصفته رئيس الجمعية، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، اضافة الى اللواء عبد المنعم الحاج رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى للاتفاق على ألية تقديم الدعم المالي للمتضررين.

وقد حضر الاجتماع الذي عقد مساء بمكتب الدكتور أشرف صبحي كلا من مجدي عبد الغني رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين و صلاح عبد الفتاح أمين الصندوق،

وأضاف صلاح عبدالفتاح ان الجمعية راعت ضرورة تحقيق تضامن مجتمعي أكثر من أي وقت مضى للخروج من الأزمة بأقل الخسائر ، وأشاد معالي الوزير بالدور الفعال الذي تلعبه الجمعية لدعم اللاعبين بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام