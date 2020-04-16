شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 عاما.. برأ صالح سليم وتبرأ من رحيله تسوبيل..من المسئول عن ترك التوأم للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على الأساب التي لعبت دورا مجوريا في تحويل مشوار أشهر توأم في كرة القدم المصرية حسام إبراهيم حسن، والتي أثارها حسان حسن بعد كشف كواليس رحيله عن الأهلي مؤخرا، والتأكيد على أنه كان يرغب في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ولكنه أجبر على الرحيل، لينضم بعد ذلك للزمالك الغريم التقليدي لناديه ويستكمل مشوار تألقه في الملاعب بالقميص الأبيض.

كشف حسام حسن في حوار تلفزيوني أن سبب رحيله عن الأهلي يعود إلى قرار مشترك بين حسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي، والجهاز الفني بقيادة الألماني راينر تسوبيل وقتها، وأنه لم يجد التكريم المناسب أثناء مغادرة الفريق.

وأكد حسام حسن نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، أن صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق السبب الرئيسى فى عودته للمارد الأحمر عقب احترافه بنيوشاتل السويسرى بداية التسعينيات من القرن الماضى .

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وأضاف حسام حسن خلال تصريحات لملعب أون تايم، أن صلاح حسنى كان مديرا للكرة للأهلى آنذاك وحضر إلى سويسرا وتحدث معى أنا وشقيقى إبراهيم مؤكدا لنا أن الأهلى فى احتياج لنا وأن صالح سليم يريد عودتنا من جديد للمارد الأحمر وهو ما وافقنا عليه على الفور دون النظر لأى شئ أخر .

وكشف العميد أن الأهلى كان الأساس له وترك أوروبا من أجله بالرغم من تألقه اللافت فى سويسرا، مؤكدا أنه عاد من هناك على منزل صالح سليم الذى تحدث معنا أن قيمة العقد ستكون 40 ألف جنيه مثل باقى اللاعبين وهو ما وافقت عليه على الفور دون أى كلام وبدون ترضية من رجال الأعمال .

من ناحية آخرى أكد عماد متعب، مهاجم المنتخب الوطنى الأسبق، أنه كان يعشق حسام حسن هداف الفراعنة الأسبق، وحالفه التوفيق باللعب بجواره فى صفوف المنتخب، مؤكدا أنه أعظم مهاجمى الكرة المصرية على الإطلاق، قائلا: "كنت أشعر أنه حافظ منطقة الـ18".