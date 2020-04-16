شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل الخطيب في مكتبه لمناقشة بعض ملفات الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الخميس ، محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ، في مكتبه بمقر الوزارة .

وناقش محمود الخطيب مع وزير الرياضة عدد من الملفات التي تخص القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلي الملفات المطروحة علي الساحة الرياضية .

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، قد قرر برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً أواخر الأسبوع الجارى لنهاية الأسبوع المقبل، بسبب عدم الانتهاء من عدة ملفات، سيتم حسمها ومناقشتها فى الاجتماع المقبل، وفى مقدمتها تخفيض عقود اللاعبين فى مختلف الألعاب بالنادى.

وكان مجلس الإدارة ينوى الاجتماع الأسبوع الجارى لمناقشة عدة ملفات رياضية وإدارية وإنشائية، بجانب قضية تخفيض عقود اللاعبين والمدربين بسبب الأزمة المالية الراهنة التى يعيشها العالم جراء وباء "كورونا" لكن عدم الانتهاء من التصوّر الذى سيُقدمه أعضاء المجلس ومديرو كافة الإدارات بالنادى للخروج من هذه الأزمة جعل المجلس يستقر على تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل.

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كان مجلس الأهلى قد طالب فى اجتماعه الأخير كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود فى فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادى يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لإدارة النادى ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.

ويناقش مجلس الأهلى فى اجتماعه المقرر المقبل تصوّر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة عن كيفية الخروج من المأزق الحالى كما يبحث المجلس تصور الأعضاء للتخفيض المُنتظر للاعبى فريق كرة القدم بأن قيمة العقود من جل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعانى منها العالم كله.