شكرا لقرائتكم خبر عن جروب لـحكام الـvar ومسابقة يومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام و عزب حجاج نائب الرئيس جروب خاص لحكام الـvar للتواصل بصفة يومية للتعريف بتقنية الفيديو فى ظل توقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

كما قرر مسئولو الحكام إرسال سؤال يومي أو حالة من حالات تقنية الـvar كنوع من المسابقة اليومية على أن يرسل كل حكم إجابته لتقييمها من قبل اللجنة.

يواصل اتحاد الكرة سلسلة محاضراته اليومية الـon line للحكام و المدربين ، وأيضا الإعلاميين للتعامل مع اللوائح والقوانين الجديدة فى كرة القدم.

وشرح وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بعض الحالات الخاصة بتتطبيق تقنية الـvar فى الملاعب المصرية ، والحالات التى يلجأ لها الحكم للتقنية ، وأيضا موعد مطالبة اللاعب باللجوء لتقنية الفيديو.

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من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.