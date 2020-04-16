شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: "في لعيبة لازم تتحاسب بتهمة اهدار المال العام زي كابونجو وجيرالدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق مقترحات للتعامل مع اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، في ظل وجود توجه لدى مسئولي اتحاد الكرة في تقليص عدد اللاعبين الأجانب ومعاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين أجانب وليسو مصريين، كما هو الحال في الموسم الحالي.

وأجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات بنظرائهم في إتحاد الكرة للاستفسار عن موقف لاعبي شمال أفريقيا في الدوري خلال الموسم المقبل بجانب موقف اللاعبين الأجانب في ظل الأنباء التي تناثرت خلال الأيام الماضية حول رغبة اتحاد الكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب وكذلك عدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا على أنه لاعب محلي كما هو الحال في الموسم الحالي.

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وأكد رضا عبد العال، نجم الأهلى و الزمالك السابق ، أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى بداية من الموسم المقبل صائب جدا .

وقال رضا عبد العال فى تصريحات خاصة لـ "سوبر كورة"، أن هذا القرار سيساهم فى ظهور لاعبين مهاجمين فى مصر خلال السنوات المقبلة بعدما عانى المنتخب فى الفترة الماضية .