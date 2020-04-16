محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن تكون هناك أي اتصالات جمعته بالترجي التونسي من أجل تولى تدريب الفريقي في الموسم المقبل بعد نهاية عقده الحالي.
وقال كارتيرون في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أنه لم يدخل في أي اتصالات مع الترجي، وبالطبع لم يوقع على عقد مع حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسختين الماضيتين.
وأتى نفى كارتيرون ردًا على ما ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية عن وجود اسم المدرب الفرنسي على لائحة اهتمامات إدارة الترجي التونسي لقيادة الفريق الموسم المقبل بعد فترة طويلة من النجاح لمعين الشعباني المدير الفني الحالي.
ونجح كارتيرن في اسقاط الترجي التونسي من عرش إفريقيا بعدما فاز عليه في السوبر الإفريقي، وتجاوزه في ربع نهائي دوري الأبطال ليعيد نفسه إلى المقدمة بين أبرز المدربين في القارة السمراء.
وينتهي تعاقد كارتيرون مع الزمالك في 30 يونيو، وصرح مؤخرًا بأن إدارة النادي لم تعقد معه أي محادثات بشأن التجديد حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يوضح لمصراوي: هل تلقى اتصالات لتدريب الترجي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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