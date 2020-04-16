إينو يكشف لمصراوي كواليس صورة مشادته مع ميسي بمباراة الأهلي وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

حكى معتز إينو لاعب وسط النادي الأهلي السابق، تفاصيل مشادته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في مباراة الفريقين الاستعدادية لانطلاق موسم 2009 - 2010.

وأقيمت المباراة في صيف 2009 على ملعب ويمبلي وانتهت بفوز الفريق الكاتالوني بنتيجة 4-1.

وقال إينو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حسام البدري المدير الفني للأهلي وقتها أسند له مهمة رقابة ميسي رجل لرجل.

وأوضح: "في المحاضرة كل اللعيبة كانت بتقولي الله يكون في عونك، ولاعب زي ميسي لازم توقفه بفاول".

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وشارك ميسي بالمباراة خلال أحداث الشوط الثاني حين حل بديلاً، فيما شارك إينو بدقائق المباراة كاملة".

وأكمل إينو: "أكثر من كرة مشتركة سقط خلالها، وهو في النهاية خايف على نفسه فهي بطولة ودية".

وسرد: "بعد أكثر من تدخل، من كتر الضرب اتنرفز وكمل فيا، المفروض الحكم حسب فاول متكملش فيا"، مضيفا: "تحدث بالإسبانية غاضبا فرديت عليه What What?، لتصبح تلك الصورة تريند هذه الأيام".

واختتم: "بعد المباراة جميع اللاعبين بدلوا القمصان، ماعدا ميسي الذي خرج غاضبا ورفض استبدال قميصه مع أحد".