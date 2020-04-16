تدريبات خاصة للحكام عبر واتساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تعمل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على تنشيط ذاكرة الحكام ومعلوماتهم بشأن قوانين كرة القدم من خلال تدريبات خاصة عن طريق الإنترنت.

مصدر لـ"الخليج 365" أكد أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، ونائبه عزب حجاج قاما بإرسال مقاطع فيديو عبر جروب "واتساب" على هواتف الحكام المقيدين بالاتحاد لمناقشة بعض الحالات التحكيمية السابقة.

وتنافس الحكام فيما بينهم عبر مجموعة "واتساب" حول مناقشة الحالات التحكيمية والإشارة إلى القرارات الصائبة والخاطئة التي قام بها الحكام في المقاطع المعروضة عليهم.

وقررت لجنة الحكام إجراء اجتماع عن بعد عن طريق الإنترنت لكل الحكام من أجل مناقشتهم في الحالات المعروضة عليه في مجموعة واتساب، ومناقشة كل حكم في رأيه.