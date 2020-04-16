نيوكاسل الإنجليزي يقترب من التعاقد مع بن طالب بصفة نهائية

اقترب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من الحصول على خدمات الدولي الجزائري نبيل بن طالب بصفة نهائية، بعد انتهاء فترة إعارته من نادي شالكة الألماني.
وأكدت تقارير إنجليزية اليوم الخميس، أن شالكة
وأضافت، أنه هناك إحتمالية لأن يكون الدوري الصيني هو الوجهة المقبلة للاعب صاحب الـ 25، مستبعدة بقاء اللاعب مع شالكة الموسم المقبل، بسبب كثرة الخلافات بين اللاعب والإدارة.
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