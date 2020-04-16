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صورة.. عمر السومة يغازل جمهور الأهلي السعودي عبر فيس بوك

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قام النجم الدولي السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بنشر صورة شخصية له عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي غازل

من خلالها جمهور الراقي .

وكتب السومة على الصورة: "اشتقت للنادي ومشوار الروحة للنادي، صورة قديمة، كلنا مسئول" معبرًا عن اشتياقه الكبير لعودة

النشاط الكروي والرياضي وانتهاء أزمة .

ويشهد النشاط الكروي والرياضي في المملكة العربية حالة من التوقف والركود بسبب " كوفيد 19 " ولم تحدد هيئة في السعودية موعد عودة النشاط حتى الآن .

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