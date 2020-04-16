قام النجم الدولي السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بنشر صورة شخصية له عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي غازل من خلالها جمهور الراقي . من خلالها جمهور الراقي . وكتب السومة على الصورة: "اشتقت للنادي ومشوار الروحة للنادي، صورة قديمة، كلنا مسئول" معبرًا عن اشتياقه الكبير لعودة النشاط الكروي والرياضي وانتهاء أزمة النشاط الكروي والرياضي وانتهاء أزمة كورونا ويشهد النشاط الكروي والرياضي في المملكة العربية السعودية حالة من التوقف والركود بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ولم تحدد هيئة الرياضة في السعودية موعد عودة النشاط حتى الآن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. عمر السومة يغازل جمهور الأهلي السعودي عبر فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.