أكد مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة الإسباني، إنه اللاعب الأسرع بين صفوف الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.
وقال برايثوايت خلال ردوده على متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقعالتواصل الإجتماعي "تويتر" إنه يريد الإستمرار مع برشلونة وعدم الرحيل عن ملعب الكامب نو، ليصبح أحد أساطير الفريق الكتالوني".
وعن سؤال أحد متابعيه عن اسم اللاعب الأسرع في برشلونة قال برايثوايت "إنك تتحدث إليه الأن، فأنا اللاعب الأسرع في صفوف برشلونة".
يذكر ان برايثوايت انضم إلى صفوف برشلونة في فبراير الماضي قادمًا من ليجانيس.
كانت هذه تفاصيل خبر برايثوايت : اتمنى أن اصبح من أساطير برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.