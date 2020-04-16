برايثوايت : اتمنى أن اصبح من أساطير برشلونة

أكد مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة الإسباني، إنه اللاعب الأسرع بين صفوف الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.

وقال برايثوايت خلال ردوده على متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع

التواصل الإجتماعي "تويتر" إنه يريد الإستمرار مع برشلونة وعدم الرحيل عن ملعب الكامب نو، ليصبح أحد أساطير الفريق الكتالوني".

وعن سؤال أحد متابعيه عن اسم اللاعب الأسرع في برشلونة قال برايثوايت "إنك تتحدث إليه الأن، فأنا اللاعب الأسرع في صفوف برشلونة".

يذكر ان برايثوايت انضم إلى صفوف برشلونة في فبراير الماضي قادمًا من ليجانيس.