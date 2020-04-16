أمريكا تغلق إكاديمية لناشئي كرة القدم بسبب الخسائر الاقتصادية

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، اليوم الخميس، إغلاق إكاديمية كرة قدم خاصة بتطوير الناشئين في مختلف المراحل السنية بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وأعلن الاتحاد عبر بيان رسمي،
وتأسست تلك الأكاديمية عام 2007، وتتضمن منافسات لـ 5 مراحل عمرية مختلفة.
وفي هذا الصدد قالت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم بأمريكا، أنها ستبحث إمكانية تأسيس أكاديمية جديدة لاحتواء الفرق التي تضررت.
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