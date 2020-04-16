أمريكا تغلق إكاديمية لناشئي كرة القدم بسبب الخسائر الاقتصادية

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، اليوم الخميس، إغلاق إكاديمية كرة قدم خاصة بتطوير الناشئين في مختلف المراحل السنية بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد عبر بيان رسمي،

أن الخسائر المالية حتى الآن كبيرة، وإمكانية استئناف هذه الأكاديمية عملها حتى بعد استقرار الوضع الحالي سيصبح أمر صعب لذلك الإغلاق بشكل نهائي هو الحل الأمثل.وتأسست تلك الأكاديمية عام 2007، وتتضمن منافسات لـ 5 مراحل عمرية مختلفة.وفي هذا الصدد قالت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم بأمريكا، أنها ستبحث إمكانية تأسيس أكاديمية جديدة لاحتواء الفرق التي تضررت.