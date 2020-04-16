كينو على رادار الأهلي

دخل البرازيلي ماركوس كينو جناح أيسر فريق بيراميدز حسابات النادي الأهلي مع اقتراب رحيل رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي مع انتهاء إعارته. تاون الإنجليزي مع انتهاء إعارته. وأعلن كينو خلال الساعات الماضية أن إعارته لنادي الجزيرة الإماراتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي وسيعود بعدها إلى بيراميدز. تنتهي بنهاية الموسم الحالي وسيعود بعدها إلى بيراميدز. وأكد كينو أنه يفضل الرحيل إلى النادي الأهلي بالمقارنة بالزمالك في الموسم المقبل حال تلقيه عرض مناسب توافق عليه إدارة بيراميدز.

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