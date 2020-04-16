اتحاد الكرة يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

حرص اتحاد الكرة، على توجيه التهنئة إلى حازم إمام لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، في ذكرى ميلاده.

وقال اتحاد الكرة في تهنئته للاعب..

"أتم اليوم حازم إمام النجم الأسبق لمنتخب مصر عامه الـ45.. إذ ولد في 16 أبريل 1975 وتم تسجيله في 10 مايو لظروف سفر والده

الكابتن حمادة إمام خارج مصرحقق مع المنتخب كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو وذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1995 مع المنتخب الأوليمبي.ولعب 87 مباراة دولية في صفوف منتخب مصر في الفترة من 1995 حتى 2005 سجل فيها 16 هدفا، وتم اختياره ضمن التشكيل المثالي في كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا.وبعد اعتزاله خاض نجم مصر المجال الإداري، من خلال عضويته بمجلس إدارة نادي الزمالك ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.وينتمي حازم إمام إلى أسرة رياضية عريقة ، فضلا عن أنه ابن الكابتن الكبير حمادة إمام فإنه حفيد يحيي إمام النجمين السابقين لمصر ونادي الزمالك".